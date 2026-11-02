DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ANTHROPIC - Das KI-Unternehmen wird nach Einschätzung von Blackstone unmittelbar nach dem Börsengang möglicherweise kein Investment-Grade-Rating erhalten. Das würde es dem KI-Labor erschweren, seine enormen Ausgaben zu finanzieren. Blackstone hat Investoren nach Insiderinformationen informiert, dass das möglicherweise 63 Milliarden US-Dollar schwere Start-up nach seinem Börsengang voraussichtlich von den großen Ratingagenturen ein "hohes" Ramsch-Rating bekommt. Für Blackstone ist das eine komplette Kehrtwende gegenüber der bisherigen Einschätzung. (Financial Times)

WEBASTO - Der Autozulieferer will mit dem Verkauf von Unternehmensteilen die Verschuldung schneller senken und die Sanierung beschleunigen. Zudem erwägt der Weltmarktführer für Glas-, Schiebe- und Cabriodächer mit Sitz in Stockdorf bei München nach Brancheninformationen einen Börsengang in Indien für das Geschäft in Asien. Für die Sparte Batterien für Elektroautos sei das Unternehmen mit zwei Kaufinteressenten "im engen Gespräch", sagte Vorstandschef Jörg Buchheim zu Journalisten. (Börsen-Zeitung)

EVONIK - Im Abwehrkampf gegen die Übernahmeofferte von BASF schaltet Wettbewerber Evonik auf stur. Wie zu hören ist, versieht Evonik die Übernahme vor allem unter strategischen Gesichtspunkten mit Fragezeichen. Bislang ist BASF auch den eigenen Aktionären eine entsprechende Erläuterung schuldig geblieben. (Börsen-Zeitung)

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November 02, 2026 00:54 ET (05:54 GMT)

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