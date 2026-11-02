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Mutares-Portfoliounternehmen Efacec ist ein maßgeblicher Enabler des globalen Elektrifizierungs-Superzyklus; Auftragsbestand von mehr als EUR 1,0 Mrd.; Prüfung strategischer Exit-Optionen



02.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Mutares-Portfoliounternehmen Efacec ist ein maßgeblicher Enabler des globalen Elektrifizierungs-Superzyklus; Auftragsbestand von mehr als EUR 1,0 Mrd.; Prüfung strategischer Exit-Optionen Starker Auftragsbestand: Ein gestiegener Auftragseingang von EUR 334 Mio. seit Jahresbeginn bis September 2026 (Book-to-Bill-Verhältnis von 1,5x) hat den Auftragsbestand von Efacec auf mehr als EUR 1,0 Mrd. anwachsen lassen, was rund dem Vierfachen des Umsatzes des Jahres 2025 entspricht.

Ein gestiegener Auftragseingang von EUR 334 Mio. seit Jahresbeginn bis September 2026 (Book-to-Bill-Verhältnis von 1,5x) hat den Auftragsbestand von Efacec auf mehr als EUR 1,0 Mrd. anwachsen lassen, was rund dem Vierfachen des Umsatzes des Jahres 2025 entspricht. Einzigartige Positionierung, um vom Elektrifizierungs-Superzyklus zu profitieren: Netzmodernisierung, Elektrifizierung von Industrie und Verkehr, erneuerbare Energien sowie Rechenkapazitäten von Rechenzentren stützen eine starke Nachfrage und ein über Jahrzehnte anhaltendes strukturelles Wachstum. Der relevante T&D- und Bahnmarkt soll zwischen 2026 und 2031 um rund 12 % p. a. wachsen.

Netzmodernisierung, Elektrifizierung von Industrie und Verkehr, erneuerbare Energien sowie Rechenkapazitäten von Rechenzentren stützen eine starke Nachfrage und ein über Jahrzehnte anhaltendes strukturelles Wachstum. Der relevante T&D- und Bahnmarkt soll zwischen 2026 und 2031 um rund 12 % p. a. wachsen. Starkes Wachstum und verbesserte Profitabilität: Der Umsatz ist in den neun Monaten bis September 2026 auf EUR 229 Mio. gestiegen; für das Gesamtjahr 2026 werden Umsatzerlöse von EUR 320-335 Mio. erwartet.

Der Umsatz ist in den neun Monaten bis September 2026 auf EUR 229 Mio. gestiegen; für das Gesamtjahr 2026 werden Umsatzerlöse von EUR 320-335 Mio. erwartet. Efacec ist in die Harvesting-Phase eingetreten: Mit einer fokussierten Portfoliobreite und operativen Verbesserungen ist das Unternehmen ideal positioniert, das volle Potenzial der kommenden Jahre auszuschöpfen und signifikante Wertschöpfung zu realisieren. Mutares prüft strategische Exit-Optionen mit Blick auf 2027. München, 2. November 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) ("Mutares") gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Efacec ("Efacec"), eine differenzierte globale Plattform für Leistungs- und Verteiltransformatoren, Mittelspannungsschaltanlagen, Netzautomatisierung und Mobilitätsinfrastruktur, seit der Übernahme durch Mutares im November 2023 eine wachsende Nachfrage und verbesserte Ergebnisse verzeichnet. Efacec hat seinen Hauptsitz in Porto, Portugal, und verfügt über mehr als 75 Jahre industrielle Erfahrung. Das Unternehmen vereint hochentwickelte, maßgeschneiderte und sich ergänzende elektrische T&D-Ausrüstung, Automatisierungs- und Lebenszykluskompetenzen und verfügt über eine wachsende internationale Präsenz, einschließlich einer starken Wachstumsdynamik in den USA. Efacec beschäftigt rund 1.660 Mitarbeitende und beliefert Kunden in mehr als 70 Ländern. Efacec profitiert von strukturellen Wachstumsthemen wie der Netzmodernisierung, der Integration erneuerbarer Energien, der Elektrifizierung der Energieinfrastruktur und nachhaltiger Mobilität. Auf jahrzehntelange Unterinvestitionen in die Netze folgt nun ein umfassender Modernisierungs- und Infrastrukturausbauzyklus, da die steigende Stromnachfrage durch industrielle Elektrifizierung, Rechenzentren und erneuerbare Energien den Bedarf an Netztechnologien erhöht. Die Nachfrage nach Transformatoren übersteigt in Europa und Nordamerika derzeit das Angebot; für den adressierbaren T&D- und Bahnmarkt von Efacec wird ein Wachstum von rund 12 % p. a. erwartet. Efacec: Für die nächste Wachstumsphase positioniert In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Efacec Umsatzerlöse von EUR 229 Mio. und ein Adjusted EBITDA von EUR 34 Mio. Für das Gesamtjahr 2026 werden Umsatzerlöse von EUR 320-335 Mio. und ein EBITDA von EUR 45-55 Mio. erwartet. Dies entspricht einem Wachstum von >20 % beim Umsatz bzw. >55 % beim EBITDA gegenüber dem Vorjahr, getragen vor allem vom Kerngeschäft mit Transformatoren und Schaltanlagen sowie von der weiteren Expansion in internationalen Märkten. Seit der Übernahme hat Mutares gemeinsam mit dem Management von Efacec das Portfolio auf Kernprodukte fokussiert, die Kostenbasis neu ausgerichtet sowie die Lieferantenbeziehungen und die Cash-Kontrollen gestärkt, was zu verbesserten Margen beiträgt. Die laufende Kapazitätserweiterung auf rund das Doppelte sowie langjährige Beziehungen zu führenden Versorgungsunternehmen bieten eine solide Plattform, um die Nachfrage in profitables Wachstum umzusetzen. Efacec: Hohe Umsatz- und risikoreduzierte Ergebnisvisibilität, untermauert durch den Auftragsbestand, nachgewiesene operative Effizienzen und eine gestiegene US-Präsenz Der Auftragsbestand von Efacec belief sich zum September 2026 auf mehr als EUR 1,0 Mrd. Das entspricht rund dem Vierfachen des Umsatzes des Jahres 2025; ergänzt wird er durch eine hochwertige Pipeline. Efacec erwartet künftig ein deutliches Wachstum und strebt auf Basis der aktuellen Erwartungen des Managements und der Marktbedingungen mittelfristig einen Umsatz von mehr als EUR 500 Mio. sowie ein EBITDA von mehr als EUR 100 Mio. an. Der Auftragsbestand stammt überwiegend aus Europa. Gleichzeitig wächst die Bedeutung Nordamerikas deutlich. Dort zählen vor allem Energieversorger und Netzbetreiber zu den Kunden, viele von ihnen sind langjährige Geschäftspartner.



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650 ) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

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