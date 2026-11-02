Arbon - Arbonia muss wegen schleppender Geschäfte in Deutschland über die Bücher. Der Hersteller von Türen senkt seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2026. Neu rechnen die Ostschweizer mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 625 Millionen Franken und einem operativen Gewinn EBITDA von rund 50 Millionen, wie es am Montag in einem Communiqué hiess. Bis dato hatte Arbonia ein Umsatzwachstum um 3 bis 5 Prozent sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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