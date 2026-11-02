Freienbach - Gesichtserkennung kennt man vom Handy. Jetzt gibt es sie auch für die Katzenklappe. Die Flappie ist weltweit die erste Katzenklappe mit Gesichtserkennung, die bei Kundinnen und Kunden eingebaut ist. Die Funktion heisst Cat ID und ist jetzt in jeder Flappie. Über 3000 Flappies sind verkauft. Die Kamera in der Flappie hält Beute draussen: Trägt die Katze eine Maus im Maul, bleibt die Klappe zu. Jetzt erkennt dieselbe Kamera auch, welche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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