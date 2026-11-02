In der Serie «Success Stories» von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, berichtet Bea Pöhl, wie ihre Imkerei dank digitaler Lösungen viel einfacher Termine plant und mehr Kundenanfragen erhält. Bea Pöhl führt Pöhl's Imkerei in Neuhausen am Rheinfall mit viel Leidenschaft neben ihrem Hauptberuf. Sie verkauft Honig aus eigener Produktion und möchte anderen die faszinierende Welt der Bienen näherbringen. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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