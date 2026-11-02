Die AMD-Aktie wird nach ihrer Rekordjagd hart ausgebremst: Am Freitag stürzte der Kurs um -10,88% auf 504,80 US$ ab. Vom Allzeithoch bei 660,00 US$ hat der Halbleitertitel damit deutlich korrigiert. RSI und MACD liefern bärische Signale, während unterhalb des aktuellen Kurses noch eine große Kurslücke auf ihre Schließung wartet. Chartanalyse zur AMD-Aktie Der Kurs der AMD-Aktie ist nach dem neuen Allzeithoch bei 660,00 US$ deutlich zurückgefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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