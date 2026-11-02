Bei der Allianz-Aktie gehen die Analystenmeinungen inzwischen außergewöhnlich weit auseinander. Während Berenberg sein Kursziel von 684 € bestätigt, sieht Barclays den DAX-Versicherer lediglich bei 351 €. Gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 438,70 € liegen zwischen beiden Prognosen fast 80 Prozentpunkte an möglicher Kursentwicklung. Dabei bietet die Allianz weiterhin rund 4% Dividendenrendite, kauft Milliarden eigener Aktien zurück und verspricht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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