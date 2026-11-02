Obwohl kaum jemand noch am Starttermin und Erfolg von Grand Theft Auto 6 zweifelt, kommt die Take-Two-Aktie nicht in Schwung. Ändert sich das am 9. November mit den Quartalszahlen? Die Vorfreude auf Grand Theft Auto VI steigt, doch an der Börse ist davon wenig zu spüren. Die Aktie des Spieleentwicklers Take-Two Interactive kommt einfach nicht in Fahrt. Im Oktober verlor das Papier rund 8,4 Prozent und beendete den Monat bei 190,17 US-Dollar. Dabei steht mit dem 19. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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