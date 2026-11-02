The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.11.2026
ISIN Name
XS2910559XXX DZ BANK IS.A2741
US29273VAXXX ENERGY TRAN. 23/26
XS2401175XXX TRIODOS BK 21/32 FLR
US345397FXXX FORD MOTO.CR 24/26
XS2928646XXX KRED.F.WIED.24/26 MTN DL
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A1219
DE0001345XXX EUROP. INV.BK 96/26ZO
XS2168478XXX CRH SMW FIN. 20/26 MTN
DE000NLB8XXX NORDLB IS. 15/26
DE000NLB8XXX NORDLB IS.S.1989
XS2931342XXX BEKARYS LIQ. 24/29 MTN
DE000HEL0XXX LB.HESS.-THR. IHS 25/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.11.2026
ISIN Name
XS2910559XXX DZ BANK IS.A2741
US29273VAXXX ENERGY TRAN. 23/26
XS2401175XXX TRIODOS BK 21/32 FLR
US345397FXXX FORD MOTO.CR 24/26
XS2928646XXX KRED.F.WIED.24/26 MTN DL
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A1219
DE0001345XXX EUROP. INV.BK 96/26ZO
XS2168478XXX CRH SMW FIN. 20/26 MTN
DE000NLB8XXX NORDLB IS. 15/26
DE000NLB8XXX NORDLB IS.S.1989
XS2931342XXX BEKARYS LIQ. 24/29 MTN
DE000HEL0XXX LB.HESS.-THR. IHS 25/26
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