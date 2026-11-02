Leipzig (ots) -Der Immobilienmarkt hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Höhere Finanzierungskosten, gestiegene Baupreise und größere Anforderungen an Projektentwicklungen haben dazu geführt, dass Investoren Immobilien heute wesentlich genauer kalkulieren müssen als während der langjährigen Niedrigzinsphase.Trotzdem gibt es Städte, die für langfristig orientierte Investoren interessant bleiben. Eine davon ist Leipzig. Sven Schwarzat, Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH, beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Immobilien in Leipzig und sieht weiterhin strukturelle Argumente für den Standort.Leipzig hat sich grundlegend verändertNoch vor einigen Jahrzehnten war die Entwicklung Leipzigs von Bevölkerungsverlusten und hohen Leerständen geprägt. Inzwischen hat sich das Bild deutlich gewandelt. Leipzig ist heute Universitätsstadt, Wirtschaftsstandort und kulturelles Zentrum. Zahlreiche junge Menschen ziehen für Studium und Beruf in die Stadt. Gleichzeitig hat sich Leipzig als Standort für Unternehmen etabliert.Für den Markt für Immobilien ist diese Entwicklung von zentraler Bedeutung. Denn Immobilienmärkte werden langfristig weniger durch kurzfristige Schlagzeilen als durch demografische und wirtschaftliche Entwicklungen bestimmt. "Eine Immobilie lässt sich renovieren und ein Gebäude weiterentwickeln. Die Lage lässt sich dagegen nicht verändern", erklärt Sven Schwarzat. Genau deshalb spiele die Auswahl des Standorts bei Investitionsentscheidungen der Schwarzat Capital GmbH eine besonders große Rolle.Nicht jede Immobilie in Leipzig ist automatisch attraktivDie positive Entwicklung einer Stadt bedeutet allerdings nicht, dass jede Immobilie eine gute Investition darstellt. Auch innerhalb Leipzigs unterscheiden sich Lagen erheblich. Mikrolage, Gebäudezustand, Grundriss, Mietniveau und Entwicklungspotenzial müssen einzeln betrachtet werden.Die Schwarzat Capital GmbH prüft deshalb Immobilien nach verschiedenen Kriterien. Neben dem Kaufpreis sind insbesondere notwendige Investitionen und die realistisch erzielbaren Einnahmen relevant.Sven Schwarzat warnt davor, Immobilien ausschließlich anhand eines vermeintlich günstigen Quadratmeterpreises zu beurteilen. Eine günstige Immobilie mit erheblichem Sanierungsbedarf könne am Ende teurer sein als ein zunächst hochpreisigeres Objekt in besserem Zustand.Die Zinswende verändert die KalkulationEin weiterer Faktor sind die Finanzierungskosten. Während Immobilien über viele Jahre zu sehr niedrigen Zinssätzen finanziert werden konnten, müssen Käufer heute deutlich höhere Kapitalkosten einkalkulieren. Dadurch verändert sich die Wirtschaftlichkeit vieler Projekte.Für Sven Schwarzat ist das jedoch nicht ausschließlich negativ. Ein anspruchsvolleres Finanzierungsumfeld zwingt Marktteilnehmer zu sorgfältigeren Kalkulationen. In der Niedrigzinsphase konnten steigende Immobilienpreise manche Fehlentscheidung überdecken. Heute muss ein Objekt stärker aus seiner tatsächlichen Nutzung heraus funktionieren.Für die Schwarzat Capital GmbH bedeutet dies, beim Ankauf von Immobilien in Leipzig noch stärker auf Einkaufspreis, Sanierungskosten und spätere Nutzung zu achten.Bestandsimmobilien bieten ChancenEin wesentlicher Vorteil Leipzigs ist der umfangreiche Gebäudebestand. Gründerzeitbauten und andere historische Immobilien prägen zahlreiche Stadtteile. Solche Gebäude bringen Herausforderungen mit sich. Alte Haustechnik, energetischer Sanierungsbedarf und teilweise jahrzehntelang unterlassene Modernisierungen können erhebliche Kosten verursachen.Gleichzeitig besitzen Bestandsimmobilien Qualitäten, die sich nur schwer neu schaffen lassen: hohe Decken, großzügige Grundrisse, historische Fassaden und gewachsene Stadtquartiere. Sven Schwarzat sieht deshalb gerade in der Weiterentwicklung bestehender Immobilien eine interessante Aufgabe. Dabei gehe es nicht nur darum, Oberflächen zu erneuern. Erfolgreiche Projektentwicklung müsse überlegen, welche Nutzung langfristig zu einem Gebäude und seiner Lage passt.Leipzig bleibt kein SelbstläuferTrotz der positiven Standortfaktoren hält Sven Schwarzat wenig davon, Leipzig pauschal als sicheren Immobilienmarkt zu betrachten. Auch hier können Immobilien zu teuer eingekauft werden. Auch hier können Sanierungen aus dem Budget laufen oder Vermietungsannahmen zu optimistisch sein.Professionelles Investieren bedeutet deshalb, Risiken bereits vor dem Kauf möglichst realistisch einzuschätzen. Genau darin sieht die Schwarzat Capital GmbH einen wesentlichen Unterschied zwischen Spekulation und unternehmerischer Immobilienentwicklung.Langfristige Perspektive entscheidendFür Sven Schwarzat bleibt Leipzig vor allem aufgrund seiner langfristigen Entwicklung interessant. Die Kombination aus Universität, Wirtschaft, Kultur und vergleichsweise jungem Bevölkerungsprofil schafft eine breite Basis für Wohnraumnachfrage. Das bedeutet nicht, dass die Preise für Immobilien automatisch steigen müssen. Es bedeutet vielmehr, dass es nachvollziehbare Gründe für eine dauerhafte Nachfrage gibt.Für die Schwarzat Capital GmbH bleibt Leipzig deshalb ein zentraler Standort. Entscheidend ist jedoch nicht allein die Stadt, sondern jedes einzelne Objekt. Denn auch in einem guten Immobilienmarkt gilt ein Grundsatz: Der wirtschaftliche Erfolg beginnt mit einem sorgfältig kalkulierten Einkauf.Weitere Informationen finden Sie unter: https://schwarzat-capital.de/index.htmlPressekontakt:Schwarzat Capital GmbHE-Mail: info@schwarzat-capital.deWebseite: https://schwarzat-capital.de/Original-Content von: Schwarzat Capital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180470/6381976