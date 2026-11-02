Winterthur - Autoneum strebt einen grösseren Expansionsschritt in Frankreich an. Mit der Übernahme der französische Trèves Group soll das Winterthurer Unternehmen um rund einen Drittel wachsen. Der Automobilzulieferer Trèves beschäftigt rund 4600 Mitarbeiter und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 720 Millionen Euro, wie Autoneum am Montag mitteilte. Zum Vergleich: Autoneum erzielte 2025 einen Umsatz von knapp 2,3 Milliarden Franken. Kombiniert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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