Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 02
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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|30/10/26
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|2,526,789.00
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|1,586,529.00
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|Ex Dividend Date
|30/10/26
|LU3218628XXX
|2,300.00
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