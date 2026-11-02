Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um KI bei Non-Profits, einen sehr teuren Mac, den Rechtsklick unter Windows 11, Playmobils Rechenzentrum und Claude Motion. Vieles am Aufkommen und der rasanten Verbreitung von generativer KI wirkt dystopisch. Das liegt nicht nur daran, dass Filme wie Terminator schon seit Jahrzehnten unseren Blick auf diese Technologie mitprägen: KI ist unser Feind. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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