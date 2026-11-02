Pressemitteilung
Frankfurt am Main/München, 02. November 2026 - Der rechtliche Zusammenschluss der bankenunabhängigen Vermögensverwalter HRK LUNIS AG und Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH unter der Holding HRKL GmbH & Co. KG wurde nach erfolgreichem Abschluss des behördlichen Genehmigungsverfahrens planmäßig vollzogen. Der reibungslose Genehmigungsprozess unterstreicht die Stabilität und Verlässlichkeit der zugrunde liegenden Strukturen beider Häuser und setzt zugleich ein positives Signal für die weitere Entwicklung der HRKL-Gruppe.
Unter dem Dach der gemeinsamen Holding entsteht damit eine der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsgruppen im deutschsprachigen Raum mit einem verwalteten Vermögen von rund 11,5 Milliarden Euro. Die Partnerschaft verbindet zwei etablierte Häuser mit komplementären Kompetenzen und einem gemeinsamen Anspruch an eine unabhängige und langfristig ausgerichtete Vermögensverwaltung.
Die HRKL Group vereint vier spezialisierte Gesellschaften aus den Bereichen Asset Management, Wealth Management, Multi-Family Office und Product Solutions unter einem gemeinsamen Dach. Die Unternehmensgruppe verbindet ausgewiesene Finanz- und Kapitalmarktexpertise mit unternehmerischem Denken und einem klaren Fokus auf die individuellen Bedürfnisse vermögender Privatkunden, Unternehmerfamilien und institutioneller Investoren.
Eyb & Wallwitz steht für aktives Asset Management für institutionelle Kunden und ist neben seinen diskretionären Spezialfonds und Mandaten insbesondere auch für seine mehrfach ausgezeichneten Phaidros Funds bekannt.
Der besondere Mehrwert für die Kundinnen und Kunden entsteht durch die Verbindung dieser vier eigenständigen Kompetenzfelder. Sie profitieren von spezialisierten Ansprechpartnern, einem breiten Spektrum an Investment- und Beratungsleistungen sowie der Möglichkeit, unterschiedliche finanzielle und unternehmerische Fragestellungen ganzheitlich zu betrachten.
Der gemeinsame Anspruch der HRKL Group ist es, Vermögen langfristig zu erhalten und weiterzuentwickeln, Chancen verantwortungsvoll zu nutzen und nachhaltige Werte über Generationen hinweg zu schaffen.
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Emittent/Herausgeber: HRKL GmbH & Co. KG
Schlagwort(e): Finanzen
02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HRKL GmbH & Co. KG
|Neue Burg 1
|20457 Hamburg
|Deutschland
|EQS News ID:
|2423960
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|EQS-Media
2423960 02.11.2026 CET/CEST