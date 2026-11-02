Berlin (ots) -- Die neue Branding-Kampagne "Liste." rückt die digitale Shoppingliste von kaufDA und ihre Rolle im Einkaufsalltag in den Fokus.- Die Kampagne erzielt rund 19 Millionen Kontakte in zehn deutschen Großstädten und setzt auf einen breiten Media-Mix aus (D)OOH, Werbung in öffentlichen Verkehrsmitteln, aufmerksamkeitsstarken Großflächen im POS-Umfeld und Print.- Vom Bahnhof bis zum Einkaufswagen: Erstmals ist kaufDA auch mit Seitenscheibenplakaten in öffentlichen Verkehrsmitteln präsent.Einkaufszettel vergessen, das Budget im Blick behalten oder noch keine Idee fürs Abendessen? Mit der neuen Branding-Kampagne "Liste." rückt Bonial die Shoppingliste seiner App kaufDA als alltäglichen Begleiter bei der Einkaufsplanung in den Mittelpunkt. Ab heute ist die Kampagne in zehn deutschen Großstädten zu sehen und erzielt mit einem breiten Media-Mix, von öffentlichen Verkehrsmitteln und Bahnhöfen über Einkaufszentren bis direkt an den Einkaufswagen, rund 19 Millionen Kontakte."Einkaufszettel vergessen? Liste."Im Zentrum der Kampagne stehen typische Situationen rund um die tägliche Einkaufsplanung. Mit Botschaften wie "Einkaufszettel vergessen? Liste.", "Vorräte auffüllen? Liste." oder "Einkauf auf dem Heimweg? Liste." zeigt kaufDA auf humorvolle und aufmerksamkeitsstarke Weise, wie die digitale Shoppingliste Verbraucher:innen bei ihrer Einkaufsplanung unterstützen kann. Über integrierte QR-Codes führt die Kampagne direkt zur Shoppingliste in der App.Erstmals ist kaufDA dabei auch in öffentlichen Verkehrsmitteln präsent: Seitenscheibenplakate in Berlin, Hamburg und Köln bringen die Kampagne direkt auf die täglichen Wege der Verbraucher:innen. Hinzu kommen Ground Floor Poster und digitale Giant-Flächen an Bahnhöfen, DOOH-Infoscreens in zehn deutschen Großstädten sowie Screens in Einkaufszentren.Auch unmittelbar am Point of Sale ist die Kampagne sichtbar: Cartboards an Einkaufswagen in insgesamt 80 Märkten, unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln und München, platzieren die Shoppingliste genau dort, wo sie zum Einsatz kommt. Ergänzt wird der Media-Mix durch drei deutschlandweite Printanzeigen in der BILD sowie Werbung auf Bäckereitüten in acht deutschen Großstädten.Rafael Spaleniak-Aulich, Global Head of Marketing von Bonial: "Mit der Shoppingliste wird aus einem einfachen Einkaufszettel ein smarter Begleiter für den gesamten Einkauf: Sie schafft Orientierung, hilft dabei, nichts zu vergessen und macht passende Angebote direkt in der Einkaufsplanung sichtbar. Mit "Liste." zeigen wir diesen Mehrwert anhand ganz alltäglicher Situationen und erreichen Verbraucher:innen genau dort, wo Einkaufsplanung und Einkauf stattfinden."Für die Konzeption und Umsetzung arbeitet Bonial mit Wavemaker, Media Impact, AmberMedia und Momentum Media zusammen. Die Kampagne startet heute und läuft bis zum 30. November 2026.Über Bonial:Bonial ist Teil der Axel Springer SE und zählt zu den führenden Drive-to-Store-Marketingpartnern und Innovationstreibern für digitale Handelskommunikation in Europa. Seit 18 Jahren verbindet Bonial Verbraucher:innen mit dem stationären Handel und ermöglicht es Händlern und Marken, ihre Angebote bestmöglich in der digitalen Welt zu kommunizieren.Als Marktführer in der digitalen Angebotskommunikation und Full-Service-Anbieter bietet Bonial maßgeschneiderte Marketinglösungen für 1.500 namhafte Händler. Über seine Apps, darunter kaufDA und MeinProspekt, die größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands, erreicht die Bonial Group monatlich 20 Millionen Menschen und unterstützt Verbraucher:innen dabei, die besten lokalen Angebote zu entdecken und fundierte Einkaufsentscheidungen zu treffen.Die Bonial Group ist in sechs europäischen Märkten aktiv - Deutschland, Frankreich, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland - und beschäftigt mehr als 350 Mitarbeitende an ihren Standorten in Berlin, Paris, Hamburg und Kopenhagen.Pressekontakt:Kira HollmannPR & Communications ManagerBonial International GmbHHussitenstraße 32-33,13355 Berlinkira.hollmann@bonial.com+49 170 3245 707Original-Content von: Bonial International GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130394/6382005