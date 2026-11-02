Während Politiker über Altersgrenzen für soziale Medien debattieren, wird ein Großteil des Jugendsports nach wie vor in privaten Messenger-Gruppen organisiert, in denen Telefonnummern sichtbar sind und keine Kontrolle darüber besteht, wer den Kindern schreibt.

Seit Australien Ende 2025 soziale Medien für unter 16-Jährige verboten hat, hat Europa rasch reagiert. Laut UNICEF diskutieren oder führen fast 40 Länder Altersbeschränkungen ein, und auch in Deutschland wird über eigene Regelungen debattiert.

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In Deutschland wird ein Großteil des Jugendsports nach wie vor über Messenger-Gruppenchats organisiert. Jedes Mitglied kann die private Telefonnummer jedes Kindes einsehen und ihm direkt eine Nachricht schicken, ohne dass die Eltern oder der Verein davon erfahren. Die Vereinsadministratoren haben keine Kontrolle darüber, was außerhalb der Gruppe geschieht.

"Die Debatte über Altersgrenzen ist wichtig, geht aber nicht weit genug. Die Kommunikation zwischen Trainern und Kindern sollte nicht über private Chatgruppen stattfinden, sondern an einem Ort, an dem Eltern mitlesen können. Das verringert das Risiko sowohl für den Trainer als auch für den Minderjährigen. Kinderschutz im Sport beginnt mit technischen Barrieren auf den Geräten aller Beteiligten."

Thibaut Munier, Landesleiter Deutschland, Spond

Als das australische Verbot in Kraft trat, verschwanden die digitalen Aktivitäten der Jugendlichen nicht einfach. Sie verlagerten sich vielmehr teilweise auf Plattformen, die darauf ausgelegt sind, junge Menschen vom Bildschirm weg und in die reale Welt zu bringen. Die Nutzerzahlen der norwegischen Sportplattform Spond stiegen sprunghaft an. Die eigentliche Frage ist nicht, ob Kinder online sind, sondern wofür ihre Plattformen konzipiert sind.

Gleichzeitig müssen die Gesetzgeber den gegenteiligen Fehler vermeiden. Hunderttausende Trainer, ehrenamtliche Helfer und Eltern sind auf digitale Tools angewiesen, um den Breitensport zu organisieren. Die Gesetzgeber müssen zwischen schädlichen Netzwerken und hilfreicher Infrastruktur unterscheiden.

Tools, die speziell für den Vereinssport entwickelt wurden, können von Anfang an mit Schutzmaßnahmen ausgestattet sein: Eltern können einsehen, was Trainer ihren Kindern schreiben, es gibt keine öffentlichen Feeds oder Algorithmen, und die Kommunikation findet ausschließlich innerhalb verifizierter Vereine und Mannschaften statt.

Der Schutz von Kindern im Internet muss auch die Orte einbeziehen, an denen sie sich tatsächlich treffen: die Sportvereine.

Über Spond

Spond wurde 2014 in Oslo, Norwegen, gegründet und ist Europas führende Plattform für die Organisation von Sport- und Gruppenaktivitäten. Dabei stehen Kinder- und Datenschutz sowie die Gemeinschaft an erster Stelle.

Quellen

JRC Social media usage and adolescents' mental health in the EU (2025)

European Parliament EPRS Youth and social media (Dec 2025)

WHO/HBSC A focus on adolescent physical activity… (volume 4)

HBSC New WHO/HBSC report finds alarming disparities

iCoachKids Erasmus+ Youth Sport Participation Trends in Europe

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Thibaut Munier

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