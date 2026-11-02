Zürich - Der Schweizer Fondsmarkt ist in den ersten neun Monaten des Jahres hauptsächlich dank der positiven Entwicklung der Finanzmärkte weiter gewachsen. Das Volumen stieg per Ende September auf rund 1,93 Billionen Franken - und damit auf einen neuen Höchststand. In den ersten neun Monaten 2026 stieg das Fondsvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum damit um 10,8 Prozent, wie es in einer Mitteilung der Asset Management Association Switzerland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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