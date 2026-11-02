Fürth (ots) -
Ob frische Brötchen zum Frühstück, Zutaten für die heimische Backstube oder praktische Helfer für den Haushalt: Bei NORMA gibt es ab sofort wieder mehr fürs Geld! Der fränkische Discounter senkt die Preise für eine Vielzahl von Artikeln dauerhaft und sorgt damit für Entlastung beim täglichen Einkauf. Besonders kräftig fällt die Preissenkung bei den feuchten Allzwecktüchern von SAUBERMAX aus: Die 80-Stück-Packung kostet künftig nur noch 0,99 Euro statt bisher 1,49 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von rund 33 Prozent.
Auch bei den Zutaten für die Weihnachtsbäckerei wird jetzt gespart: Passend zur beginnenden Plätzchenzeit gibt es die Hefe von ZAUBERHAFT BACKEN ab sofort für 0,49 Euro statt 0,69 Euro. Wer sich das Frühstück oder die Kaffeepause versüßen möchte, profitiert ebenfalls von günstigeren Preisen. So kosten die Croissants von KUCHENMEISTER künftig 1,39 Euro statt 1,49 Euro, die Milchbrötchen von GOLDBLUME nur noch 1,69 Euro statt 1,85 Euro. Doch damit nicht genug: Auch praktische Haushaltshelfer wie Frischhaltefolie, Gefrierbeutel und Müllbeutel von MULTITEC werden günstiger. Damit profitieren Kundinnen und Kunden bei NORMA von dauerhaft günstigeren Preisen - vom Frühstück bis zum Hausputz.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
ZAUBERHAFT BACKEN Backpulver 10 x 15 g
Bislang: 0,55 EUR
Jetzt: 0,45 EUR
SINNACK Kaiserbrötchen Weizen/Mohn Sesam 220 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,69 EUR
MÜHLENHERZ Paniermehl 1 kg
Bislang: 1,69 EUR
Jetzt: 1,49 EUR
KUCHENMEISTER Croissants 240 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR
GOLDBLUME Baguette-Brötchen 300 g
Bislang: 0,69 EUR
Jetzt: 0,59 EUR
ARDILLA Aprikosen 200 g
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
ZAUBERHAFT BACKEN Hefe 6 x 7 g
Bislang: 0,69 EUR
Jetzt: 0,49 EUR
GOLDBLUME Schokobrötchen 360 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
BALCONI Rollino 222 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
GOLDBLUME Milchbrötchen 480 g
Bislang: 1,85 EUR
Jetzt: 1,69 EUR
GOLDBLUME Butter-Laugenecke 85 g
Bislang: 0,85 EUR
Jetzt: 0,79 EUR
GOLDBLUME Franzbrötchen 113 g
Bislang: 0,75 EUR
Jetzt: 0,75 EUR
GOLDBLUME Walnuss-Honig Brötchen 85 g / 80 g
Bislang: 0,59 EUR
Jetzt: 0,55 EUR
KRONENBROT Eiweißbrot 500 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
GOLDBACK Eiweißbrot 500 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
INTERBAKERY Soft Panini 320 g
Bislang: 1,69 EUR
Jetzt: 1,59 EUR
SAUBERMAX Feuchte Allzwecktücher 80 Stück
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
MULTITEC Recycling-Zugbandsäcke 20 Stück/33 Stück
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
MULTITEC Frischhaltefolie 75 m
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,79 EUR
MULTITEC Allzweck-/Gefrierbeutel mit Zip 15 Stück/20 Stück
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
MULTITEC Müllbeutel 25 l, 50 Stück
Bislang: 1,15 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6382022
Ob frische Brötchen zum Frühstück, Zutaten für die heimische Backstube oder praktische Helfer für den Haushalt: Bei NORMA gibt es ab sofort wieder mehr fürs Geld! Der fränkische Discounter senkt die Preise für eine Vielzahl von Artikeln dauerhaft und sorgt damit für Entlastung beim täglichen Einkauf. Besonders kräftig fällt die Preissenkung bei den feuchten Allzwecktüchern von SAUBERMAX aus: Die 80-Stück-Packung kostet künftig nur noch 0,99 Euro statt bisher 1,49 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von rund 33 Prozent.
Auch bei den Zutaten für die Weihnachtsbäckerei wird jetzt gespart: Passend zur beginnenden Plätzchenzeit gibt es die Hefe von ZAUBERHAFT BACKEN ab sofort für 0,49 Euro statt 0,69 Euro. Wer sich das Frühstück oder die Kaffeepause versüßen möchte, profitiert ebenfalls von günstigeren Preisen. So kosten die Croissants von KUCHENMEISTER künftig 1,39 Euro statt 1,49 Euro, die Milchbrötchen von GOLDBLUME nur noch 1,69 Euro statt 1,85 Euro. Doch damit nicht genug: Auch praktische Haushaltshelfer wie Frischhaltefolie, Gefrierbeutel und Müllbeutel von MULTITEC werden günstiger. Damit profitieren Kundinnen und Kunden bei NORMA von dauerhaft günstigeren Preisen - vom Frühstück bis zum Hausputz.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
ZAUBERHAFT BACKEN Backpulver 10 x 15 g
Bislang: 0,55 EUR
Jetzt: 0,45 EUR
SINNACK Kaiserbrötchen Weizen/Mohn Sesam 220 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,69 EUR
MÜHLENHERZ Paniermehl 1 kg
Bislang: 1,69 EUR
Jetzt: 1,49 EUR
KUCHENMEISTER Croissants 240 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR
GOLDBLUME Baguette-Brötchen 300 g
Bislang: 0,69 EUR
Jetzt: 0,59 EUR
ARDILLA Aprikosen 200 g
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
ZAUBERHAFT BACKEN Hefe 6 x 7 g
Bislang: 0,69 EUR
Jetzt: 0,49 EUR
GOLDBLUME Schokobrötchen 360 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
BALCONI Rollino 222 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
GOLDBLUME Milchbrötchen 480 g
Bislang: 1,85 EUR
Jetzt: 1,69 EUR
GOLDBLUME Butter-Laugenecke 85 g
Bislang: 0,85 EUR
Jetzt: 0,79 EUR
GOLDBLUME Franzbrötchen 113 g
Bislang: 0,75 EUR
Jetzt: 0,75 EUR
GOLDBLUME Walnuss-Honig Brötchen 85 g / 80 g
Bislang: 0,59 EUR
Jetzt: 0,55 EUR
KRONENBROT Eiweißbrot 500 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
GOLDBACK Eiweißbrot 500 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
INTERBAKERY Soft Panini 320 g
Bislang: 1,69 EUR
Jetzt: 1,59 EUR
SAUBERMAX Feuchte Allzwecktücher 80 Stück
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
MULTITEC Recycling-Zugbandsäcke 20 Stück/33 Stück
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
MULTITEC Frischhaltefolie 75 m
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,79 EUR
MULTITEC Allzweck-/Gefrierbeutel mit Zip 15 Stück/20 Stück
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
MULTITEC Müllbeutel 25 l, 50 Stück
Bislang: 1,15 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6382022
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