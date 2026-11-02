Fürth (ots) -Ob frische Brötchen zum Frühstück, Zutaten für die heimische Backstube oder praktische Helfer für den Haushalt: Bei NORMA gibt es ab sofort wieder mehr fürs Geld! Der fränkische Discounter senkt die Preise für eine Vielzahl von Artikeln dauerhaft und sorgt damit für Entlastung beim täglichen Einkauf. Besonders kräftig fällt die Preissenkung bei den feuchten Allzwecktüchern von SAUBERMAX aus: Die 80-Stück-Packung kostet künftig nur noch 0,99 Euro statt bisher 1,49 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von rund 33 Prozent.Auch bei den Zutaten für die Weihnachtsbäckerei wird jetzt gespart: Passend zur beginnenden Plätzchenzeit gibt es die Hefe von ZAUBERHAFT BACKEN ab sofort für 0,49 Euro statt 0,69 Euro. Wer sich das Frühstück oder die Kaffeepause versüßen möchte, profitiert ebenfalls von günstigeren Preisen. So kosten die Croissants von KUCHENMEISTER künftig 1,39 Euro statt 1,49 Euro, die Milchbrötchen von GOLDBLUME nur noch 1,69 Euro statt 1,85 Euro. Doch damit nicht genug: Auch praktische Haushaltshelfer wie Frischhaltefolie, Gefrierbeutel und Müllbeutel von MULTITEC werden günstiger. Damit profitieren Kundinnen und Kunden bei NORMA von dauerhaft günstigeren Preisen - vom Frühstück bis zum Hausputz.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):ZAUBERHAFT BACKEN Backpulver 10 x 15 gBislang: 0,55 EURJetzt: 0,45 EURSINNACK Kaiserbrötchen Weizen/Mohn Sesam 220 gBislang: 0,79 EURJetzt: 0,69 EURMÜHLENHERZ Paniermehl 1 kgBislang: 1,69 EURJetzt: 1,49 EURKUCHENMEISTER Croissants 240 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,39 EURGOLDBLUME Baguette-Brötchen 300 gBislang: 0,69 EURJetzt: 0,59 EURARDILLA Aprikosen 200 gBislang: 2,49 EURJetzt: 1,99 EURZAUBERHAFT BACKEN Hefe 6 x 7 gBislang: 0,69 EURJetzt: 0,49 EURGOLDBLUME Schokobrötchen 360 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURBALCONI Rollino 222 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,29 EURGOLDBLUME Milchbrötchen 480 gBislang: 1,85 EURJetzt: 1,69 EURGOLDBLUME Butter-Laugenecke 85 gBislang: 0,85 EURJetzt: 0,79 EURGOLDBLUME Franzbrötchen 113 gBislang: 0,75 EURJetzt: 0,75 EURGOLDBLUME Walnuss-Honig Brötchen 85 g / 80 gBislang: 0,59 EURJetzt: 0,55 EURKRONENBROT Eiweißbrot 500 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURGOLDBACK Eiweißbrot 500 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURINTERBAKERY Soft Panini 320 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,59 EURSAUBERMAX Feuchte Allzwecktücher 80 StückBislang: 1,49 EURJetzt: 0,99 EURMULTITEC Recycling-Zugbandsäcke 20 Stück/33 StückBislang: 2,49 EURJetzt: 2,29 EURMULTITEC Frischhaltefolie 75 mBislang: 0,99 EURJetzt: 0,79 EURMULTITEC Allzweck-/Gefrierbeutel mit Zip 15 Stück/20 StückBislang: 1,49 EURJetzt: 1,29 EURMULTITEC Müllbeutel 25 l, 50 StückBislang: 1,15 EURJetzt: 0,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6382022