Die neue Börsenwoche beginnt mit einem Kater aus dem Oktober. Am Freitag, 30. Oktober, erlebte die Wall Street ihren schwächsten Handelstag seit Juni. Der Nasdaq Composite verlor 2,9 Prozent, der S&P 500 gab 1,8 Prozent nach. Auslöser waren wachsende Zweifel, ob sich die gewaltigen KI-Investitionen so schnell bezahlt machen wie erhofft. Der DAX schloss 0,9 Prozent tiefer, TecDAX und SDAX litten noch stärker. Zum Start in den November sieht das Bild freundlicher aus. Die US-Futures zeigen leicht nach oben, und für Europa rechnen Händler mit einem Start im Plus. In Asien legten Südkorea und China ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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