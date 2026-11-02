Über dem Belebungsbecken des Hauptklärwerks Stuttgart-Mühlhausen entsteht aktuell ein Photovoltaik-Faltdach mit 5280 Solarmodulen. Nach Angaben der Stadtwerke Stuttgar wird es mit 2,745 Megawatt nach der Fertigstellung im zweiten Quartal 2027 das größte Solarfaltdach in Deutschland sein. Insgesamt 17. 493 Quadratmeter nehmen die Solarmodule an Fläche ein. Seit Juni wird die Anlage installiert. Die besondere Herausforderung dabei sind die Stützen und die Tragkonstruktion, die in fünf Metern Höhe in die bestehende Infrastruktur integriert werden, während das Klärwerk weiterläuft. Die Solarmodule ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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