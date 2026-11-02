München (ots) -Erstmals wird PAYBACK seinen mehr als 35 Millionen Kundinnen und Kunden in der Vorweihnachtszeit gleich drei große Punkte-Aktionen bieten: Mit den "Singles Days", der "Black Week" und den "Travel Tuesday Deals" können in diesem Jahr bei besonders vielen Partnerunternehmen auch besonders viele PAYBACK Punkte gesammelt werden. Das Highlight dabei bildet die Black Week mit bis zu 40fachen Punkten für Einkäufe. Ein außergewöhnliches Punkte-Geschenk gibt es für Neukunden: Sie erhalten bei vielen Online-Shops für ihren ersten Einkauf 1.000 Extra-Punkte.Shopping-Auftakt mit den Singles DaysBei PAYBACKgibt es nicht nur einen, sondern gleich drei Singles Days, und zwar vom 9. bis zum 11. November 2026. In diesem Zeitraum können Kundinnen und Kunden bei mehr als 30 PAYBACK Online-Partnern bis zu 37fache Punkte sammeln. Das Angebot an teilnehmenden Online-Shops reicht von Mode und Beauty über Elektronik bis hin zu Produkten für den Alltag. Zu den Partnern zählen hier u.a. Amazon, BAUR, bonprix, Douglas, MediaMarkt, XXXLutz und Zooplus. Bei Aktivierung eines Teilnahme-Coupons erhalten Kundinnen und Kunden im Aktionszeitraum zusätzlich 111 Extra-Punkte pro Tag für Online-Einkäufe ab einem Bestellwert von 22,22 Euro.Black Week: Die größte Punkte-Aktion des JahresEine Woche später, vom 16. bis zum 30. November, laden über 100 PAYBACK Online-Partner zur berühmten "Black Week" ein. Mit besonderen Punkte-Vorteilen sind u.a. Amazon, ABOUT YOU, BAUR, dyson, expert, Fressnapf, Netto-Online, OTTO, Sky und Yello dabei. Kundinnen und Kunden können sich bei teilnehmenden Partnern auf bis zu 40fache Punkte freuen."Travel Tuesday Deals": Urlaub als WeihnachtsgeschenkWer sich selbst oder seinen Liebsten Urlaub unter den Christbaum legen möchte, kann bei den Travel Tuesday Deals von noch mehr PAYBACK Punkten profitieren und sparen als sonst: Denn vom 1. bis zum 3. Dezember gibt es bei zahlreichen Reisepartnern wie Berge & Meer, Expedia, HolidayCheck, IHG Hotels & Resorts und TUI viele Punkte on top.Alle Angebote und Coupons gibt es in der PAYBACK App zu finden sowie auf www.PAYBACK.de/blackweek.Über PAYBACKPAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "Kundenfreundlichste App" (Focus Money), "App mit dem größten Mehrwert" (SZ) und "Lieblingsapp der Deutschen" (WirtschaftsWoche). PAYBACK ist zudem "Kundenkönig" (BILD), "Leading Innovator 2026" (FOCUS), "Eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands 2026" (CAPITAL) und mehrfacher "Top Employer" (Top Employers Institute).Pressekontakt:Nina Purtscher-GrassPressesprecherinMobil: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6382052