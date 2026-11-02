San Francisco - Künstliche Intelligenz hat bei vielen Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf das Bewerbungsverfahren genommen. Immer mehr Bewerber lassen ihre Unterlagen grösstenteils oder sogar vollständig von KI erzeugen. Dies führt unter anderem zu einem deutlichen Anstieg an Bewerbungseingängen. Um mit einer solchen Bewerbungsflut umzugehen, greifen viele Unternehmen ebenfalls zu KI: sie lassen Bewerbungen von der Maschine aussortieren - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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