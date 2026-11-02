Die Tech-Aktien werden wieder einmal durchgeschüttelt. Die Aktie von Alphabet verliert innert weniger Tage 20% an Wert, diejenige von Intel 30% an einem Tag. Anderen geht es nicht viel besser. Der koreanische Chip-Produzent SK hynix ist im Vergleich zum Juni nur noch die Hälfte wert. Da wird es wieder zum Thema, dass die Tech-Aktien im Weltaktienindex MSCI World All Country mittlerweile ein Gewicht von 33% haben. Allein die drei grössten Titel von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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