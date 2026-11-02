Zürich - Der KOF Beschäftigungsindikator sinkt im vierten Quartal 2026 geringfügig auf 2.0 Punkte und liegt damit weiterhin leicht über seinem langjährigen Mittelwert. Der Rückgang geht vor allem auf die Beurteilung des aktuellen Personalbestands zurück. Per saldo wollen weiterhin mehr Unternehmen ihren Personalbestand in den kommenden drei Monaten ausbauen als abbauen. Die Dynamik auf dem Schweizer Arbeitsmarkt bleibt damit solide. Im vierten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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