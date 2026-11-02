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Consilium Project Finance skaliert Co-Location-Strategie: Baustart in Riedlingen für bislang größtes Solar- und Speicherprojekt - drei PV-Projekte mit rund 18 MWp gleichzeitig im Bau



02.11.2026 / 10:00 CET/CEST

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Consilium Project Finance skaliert Co-Location-Strategie: Baustart in Riedlingen für bislang größtes Solar- und Speicherprojekt - drei PV-Projekte mit rund 18 MWp gleichzeitig im Bau



Stuttgart, 2. November 2026 - Die Consilium Project Finance GmbH, Projektentwickler für Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batteriespeichern in Deutschland, hat mit dem Bau des Solarparks Riedlingen in Baden-Württemberg begonnen und damit einen weiteren wichtigen Schritt bei der Realisierung ihrer Co-Location-Pipeline erreicht. Mit rund 8,2 MWp Photovoltaikleistung und 5 MW Speicherleistung ist Riedlingen das bislang größte der drei aktuellen Co-Location-Projekte von Consilium. Der Baustart ist damit nicht nur ein wichtiger Meilenstein für dieses Projekt, sondern zugleich ein klarer Beleg dafür, dass Consilium sein Konzept für kombinierte Solar- und Speicheranlagen zunehmend in größerem Maßstab erfolgreich umsetzt. Aktuell befinden sich somit bereits drei PV-Projekte von Consilium mit insgesamt rund 18 MWp Photovoltaikleistung und 10 MW Batteriespeicherleistung in der Bauphase. Die Entwicklung in Riedlingen zeigt exemplarisch, wie Consilium Vorhaben innerhalb kurzer Zeit von der Sicherung der Projektrechte über Vertrieb und Finanzierung bis in die konkrete Umsetzung führt. Erst im August 2026 hatte das Unternehmen die Projektrechte erworben und anschließend mit der Vermarktung als PV-Direktinvestment begonnen. Mittlerweile sind rund 50 % der verfügbaren PV-Einzelanlagen verkauft; die übrigen PV-Einzelanlagen sind fest reserviert. Nun folgt nahtlos der Übergang in die physische Umsetzung. Für die Stromvermarktung steht mit Terra One bereits ein strategischer Partner zur Verfügung. Die Vorfinanzierung des Materialeinkaufs und der Bauarbeiten ist durch die Mittel des im Frühjahr platzierten 7 % Consilium Solar Bonds 2025/2030 abgesichert. Die EEG-Inbetriebnahme ist für Dezember 2026 geplant, so dass erste ergebniswirksame Erträge der Emittentin noch in diesem Jahr erzielt werden sollen. "Der Solarpark Riedlingen ist für uns weit mehr als ein weiteres Projekt in der Pipeline. Mit dem Baustart zeigen wir, dass wir unser Co-Location-Konzept auf größere Anlagen übertragen und mehrere Vorhaben parallel entwickeln und umsetzen können. Allein im zweiten Halbjahr 2026 haben wir bereits drei PV-Projekte in die Bauphase gebracht - ein klarer Beleg dafür, dass wir aus unserer Pipeline zunehmend konkrete Wertschöpfung generieren. Die dabei gewonnenen Erfahrungen bilden eine erprobte Blaupause für die Umsetzung unserer weiteren Pipelineprojekte", erläutert Dr. Martin Ostgathe, Geschäftsführer der Consilium Project Finance GmbH. Mit dem konsequenten Ausbau der Co-Location-Pipeline und der gleichzeitigen Umsetzung von drei PV-Projekten schafft Consilium die Grundlage für eine zunehmend skalierbare Wertschöpfung. Das Geschäftsmodell verbindet dabei mehrere Wertschöpfungsstufen - von der Entwicklung und Finanzierung über die Platzierung als PV-Direktinvestment bis hin zur Realisierung und zum späteren Betrieb der Solar- und Speicheranlagen. Die Erfahrungen aus Polch, Kobern und Riedlingen sollen genutzt werden, Entwicklungs- und Umsetzungsprozesse weiter zu standardisieren und Projekte noch effizienter zur Baureife zu führen. Auf diese Weise schafft Consilium die Voraussetzungen, um das attraktive Co-Location-Konzept auf weitere Projekte zu übertragen und schrittweise ein wachsendes, substanzielles Portfolio an Photovoltaik- und Batteriespeicheranlagen aufzubauen, welche im hauseigenen Asset Management während der Betriebsphase verwaltet werden.



Investorenkontakt:

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Consilium Project Finance GmbH

0711/656923-190

daniel.ramsperger@consilium-ag.de



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0211/178047-20

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