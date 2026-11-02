Das neue Lab wurde auf dem INSEAD AI Forum Asia vorgestellt. Es soll die weltweite akademische Forschung zu den Auswirkungen der KI auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Sinngebung und das Wohlbefinden in Beruf und Alltag vorantreiben.

INSEAD, The Business School for the World, hat heute eine Finanzierung von $3 Millionen von Google.org und Google DeepMind bekannt gegeben. Damit wird das Research Lab for Human and Organisational Thriving (INSEAD Thrive Lab) gefördert. Es soll weltweit erforschen, wie Menschen und Organisationen in einer Ära des stetigen technischen Wandels profitieren können.

Künstliche Intelligenz entwickelt sich zur bedeutendsten Technologie, die das Lernen, Arbeiten, Leben und den Umgang der Menschen untereinander tiefgreifend prägt. Auch wenn sie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bietet, müssen wir den potenziellen Risiken besondere Aufmerksamkeit schenken. Wie können wir unser menschliches, soziales und psychologisches Kapital inmitten des unaufhaltsamen technologischen Wandels stärken? Und wie müssen sich unsere Lernökosysteme die den Bildungs-, Gemeinschafts- und Berufsbereich umfassen weiterentwickeln, um dieses Kapital aufzubauen? Dies sind die zentralen Fragen, mit denen sich das INSEAD Thrive Lab befassen wird.

"Wir möchten verstehen, wie Menschen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz ihre Fähigkeiten erweitern, ein wirtschaftlich tragfähiges und psychologisch sinnvolles Berufsleben gestalten und starke Beziehungen zu anderen aufbauen können. Durch fundierte, interdisziplinäre Forschung strebt das INSEAD Thrive Lab danach, praktische Auswirkungen zu erzielen und umsetzbare Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was Menschen und Organisationen in die Lage versetzt, sich nicht nur an eine sich rasch verändernde Welt anzupassen, sondern in ihr auch erfolgreich zu sein," sagte Winnie Jiang, Academic Director of INSEAD Thrive Lab and Associate Professor of Organisational Behaviour bei INSEAD.

Das INSEAD Thrive Lab ist am Human and Machine Intelligence Institute (HUMII) der INSEAD angesiedelt einem interdisziplinären Forschungsinstitut, zu dessen akademischem Kernteam der Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften 2025, Philippe Aghion, und der Oskar-Morgenstern-Preisträger 2025, Phanish Puranam, gehören und wird sich auf drei miteinander verbundene Bereiche konzentrieren: Lernen, Arbeiten und Beziehungen.

"Der Erfolg der künstlichen Intelligenz wird sich nicht allein an Effizienz- oder Produktivitätssteigerungen messen lassen, sondern daran, ob sie den Menschen ein erfüllteres Leben ermöglicht. Um diesen rasanten Wandel zu meistern, sind fundierte Forschung und ein unerschütterliches Engagement für das Wohlergehen der Menschen erforderlich. Wir sind stolz darauf, die Gründung des INSEAD Thrive Lab zu unterstützen, das sich mit einigen der drängendsten Fragen zur Zukunft der Arbeit befassen und den Menschen helfen wird, sich anzupassen, widerstandsfähig zu bleiben und sich gemeinsam mit der KI zu entwickeln, sagte Sepi Hejazi Moghadam, Head of Foundations of Science, Google.org.

Wir sind unglaublich dankbar für die großzügige Förderung durch Google.org und Google DeepMind. Bei HUMII ist es unser Ziel, Forschung in allen Bereichen der künstlichen Intelligenz zu betreiben, um letztendlich die menschlichen Fähigkeiten und die Handlungsfähigkeit des Menschen zu erweitern. Die Arbeit des Labors wird für HUMII und für unsere Gesellschaft von zentraler Bedeutung sein.," sagte Lily Fang, Academic Director of HUMII und Dean of Research and Innovation bei INSEAD.

Klicken Sie hier, um sich ein Video über das INSEAD Thrive Lab anzusehen.

Das INSEAD Thrive Lab wird auf dem Leitbild der Hochschule aufbauen, verantwortungsbewusste Führungskräfte heranzubilden, die Organisationen und die Gesellschaft verändern. Sie stellen einen Knotenpunkt für Forschung, Dialog und Innovation rund um die menschliche Dimension des Fortschritts dar. Zu diesem Zweck wird das Lab im Rahmen seines Doktorandenstipendiums und seines Postdoktorandenstipendiums aufstrebende Wissenschaftler ausbilden, die sich mit dem Thema "menschliche Sinngebung und menschliches Wohlergehen" befassen. Auf der jährlichen globalen Konferenz wird sich die gesamte Forschungsgemeinschaft austauschen. Partnerschaften zwischen Forschung und Praxis mit Organisationen, Schulen und Regierungsinstitutionen sowie eine Reihe von Workshops, Vorträgen und Dialogen sollen dazu dienen, Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen und letztendlich dazu beizutragen, dass Menschen sich entfalten können.

Die Mitteilung wurde im Verlauf des INSEAD AI Forum Asia veröffentlicht, das auf dem INSEAD Asia Campus in Singapur stattfand. Die Veranstaltung dient als Plattform für den Dialog zwischen Forschern, Führungskräften aus der Wirtschaft, politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit mit dem Ziel, den sinnvollen und verantwortungsvollen Einsatz künstlicher Intelligenz zum Wohle von Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben. Als Teil der weltweiten Reihe INSEAD-KI-Forum folgt die Veranstaltung in Asien auf die Events in Europa und Amerika. Die nächste Veranstaltung findet vom 27. bis 28. Januar 2027 in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt.

Wenn Sie mehr über das INSEAD Thrive Lab erfahren möchten, sich an dem Programm beteiligen oder die Mission der Schule unterstützen möchten, dann besuchen Sie INSEAD Thrive Lab oder folgen Sie INSEADAI.

Über INSEAD, die Business School für die Welt

Als eine der weltweit führenden und größten Business Schools für Postgraduierte bringt das INSEAD Menschen, Kulturen und Ideen zusammen, um verantwortungsbewusste Führungskräfte auszubilden, die die Wirtschaft und die Gesellschaft verändern. Unsere Forschung, Lehre und unsere Partnerschaften spiegeln diese globale Perspektive und kulturelle Vielfalt wider. Unsere globale Perspektive und unsere beispiellose kulturelle Vielfalt kommen in unserer Forschung, Lehre und unseren Partnerschaften zum Ausdruck; ebenso wie in unserem Alumni-Netzwerk mit über 73.000 Mitgliedern, die 176 Nationalitäten aus 183 Ländern repräsentieren.

Mit Standorten in Europa (Frankreich), Asien (Singapur), dem Nahen Osten (Abu Dhabi) und Nordamerika (San Francisco) umspannt INSEAD mit seiner Ausbildung und Forschung vier Regionen. Unsere 162 renommierten Fakultäts mitglieder aus 40 Ländern inspirieren jährlich mehr als 1.700 Teilnehmer in unseren Programmen Master in Management, MBA, Global Executive MBA, Specialised Master Executive Master in Finance und Executive Master in Change und PhD. Darüber hinaus nehmen jährlich mehr als 21.000 Manager an INSEAD-Programmen für Executive Education teil.

INSEAD führt kontinuierlich Spitzenforschung durch und sorgt für Innovationen in allen seinen Programmen. Wir vermitteln Führungskräften das Wissen und das Bewusstsein, um überall tätig zu sein. Unsere Kernwerte treiben akademische Exzellenz voran und dienen der globalen Gemeinschaft als The Business School for the World.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.insead.edu.

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