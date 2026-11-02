Die Aixtron-Aktie macht am Montag Boden gut. Auf Tradegate legten die Papiere des Chip-Ausrüsters am Morgen 6,5% gegenüber dem Xetra-Schluss vom Freitag zu und erreichten zeitweise 34,43 €, womit sie den Rückschlag vom Freitag vollständig aufholten und sogar leicht über dem Xetra-Hoch vom Donnerstag notierten. Auslöser war eine Empfehlung von Kepler Cheuvreux. Reicht das, um die Trendwende einzuleiten? Kepler sieht Nachholbedarf Die Analysten von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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