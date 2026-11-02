Die Deutsche Bank überrascht mit einer Entwicklung, die neben den jüngsten Rekordgewinnen beinahe untergeht. In den ersten neun Monaten sammelte das Geldhaus 103 Milliarden € an neuen Kundengeldern für die Vermögensverwaltung ein. Das entspricht einem Anstieg um rund +58% gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig erhöhen die Analysten ihre Kursziele: RBC erwartet inzwischen 40 €, JPMorgan sogar 41 €. Bei einem Aktienkurs von 30,08 € und einem erwarteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de