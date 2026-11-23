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Es sollte das Jahr der Deutschen Bank werden. Rekordgewinne, steigende Kurse, ein Chef, der sich feiern lässt. Doch dann kam der vergangene Dienstag. 15 Millionen geleakte Dokumente, ein Kurssturz von über 6 Prozent und plötzlich reden alle über die alten Sünden. Die Bank winkt zwar ab und meint, dass das alles lange her sei sowie schon alles geprüft. Aber der Markt glaubt nicht so recht daran. Und der Chart schickt eine eigene Botschaft. Erfahrene Trader erkennen darin ein Muster, das selten Gutes bedeutet. Wie tief könnte es gehen? Welche Marken sind jetzt entscheidend und was heißt das für Ihr Geld? Lesen Sie weiter, es sollte sich für Sie lohnen!

Das Leck und die Folgen

Der Dienstag war ein schwarzer Tag für die Deutsche Bank. Medien hatten 15 Millionen interne Dokumente zugespielt bekommen und schon Teile davon ausgewertet. Der Vorwurf wiegt schwer, denn man habe jahrelang aus Profitgier bei den Kontrollen geschlampt. Die Aktie brach zeitweise um über 6 Prozent ein und war damit der größte Verlierer im DAX. Heute steht sie um die 29 Euro und gibt schon den dritten Tag in Folge nach. Die Bank wiegelt aber immer weiter ab. Die Sachverhalte lägen Jahre zurück, finanzielle Folgen erwarte man nicht und auch Chef Sewing gibt sich kämpferisch. Er räumte allerdings auch Fehler ein. Unterdessen verlangt Finanzminister Klingbeil volle Transparenz. Dazu kommt die Razzia im Juli wegen Cum-Cum-Geschäften der Postbank. Und niemand weiß, welche rechtlichen Risiken noch lauern. Das alles ist Gift für das Vertrauen und könnte damit auch weiter den Kurs belasten.





Charttechnik

Der Chart weiß aktuell gar nicht zu gefallen, denn er erinnert an eine SKS-Formation. Das ist ein klassisches Umkehrmuster. Das Hoch bei knapp 36 Euro bildet den Kopf. Die letzte Schulter entsteht wohl gerade. Gestern schloss die Aktie unter dem 200er SMA 200-Tage-Linie bei 29,99 Euro. Auch das ist ein schlechtes Zeichen. Im Kurzfristchart herrscht klar Bärenstimmung. Jetzt kommt es auf die Nackenlinie an. Im besten Fall liegt sie bei 28 Euro. Dann ergibt sich ein Kursziel von etwa 20 Euro. Das Hoch liegt bei 36, die Differenz beträgt 8 Euro, und die zieht man von 28 ab. Läge die Nackenlinie bei 24 Euro, wäre sogar die 12 Euro denkbar. Beides wäre ein Absturz. Offene Kurslücken nach unten hin machen die Situation aktuell nicht unbedingt besser.





Was tun?

Die Lage ist nicht so toll, wie noch vor ein paar Wochen, als der Kurs sogar Richtung 36 Euro tendierte. Die Zahlen sind zwar gut. Im dritten Quartal stieg der Gewinn je Aktie auf 0,95 Euro, der Umsatz legte auf 15,84 Milliarden Euro zu. Auch die Analysten bleiben freundlich, das mittlere Kursziel liegt bei gut 40 Euro. J.P. Morgan und die DZ Bank raten zum Kauf. Fundamental ist die Bank also keineswegs am Ende. Trotzdem überwiegen kurzfristig wohl eher die Risiken. Das Leck, die Razzia und das schwache Marktumfeld belasten. Charttechnisch droht eventuell großes Ungemach. Wer Gewinne hat, könnte darüber nachdenken, einen Teil zu verkaufen oder aber abzusichern. Neue Käufe sind jetzt eher wohl riskant. Besser abwarten, ob die 28 Euro halten. Eventuell gibt es Schnäppchen zu machen, wenn die Aktie die Nackenlinie durchbricht und denn möglicherweise, bei einer allgemeinen Marktschwäche, in den "freien Fall" übergeht.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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