Die Bayer-Aktie geht mit kräftigem Rückenwind in die Berichtssaison. Am vergangenen Freitag legte das Papier um 5,1% zu und schloss knapp über der Marke von 50 €. Auf Wochensicht steht ein Plus von rund 14,7%. Auslöser war ein Glyphosat-Urteil aus St. Louis, das erste Roundup-Verfahren nach der Grundsatzentscheidung des US-Supreme-Court. Am Dienstag folgen die Zahlen zum dritten Quartal. Damit stellt sich die Frage: Trägt der juristische Erfolg die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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