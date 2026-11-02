MAILAND, Nov. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LYVA , die globale Premium-Marke für intelligente Mobilität der LUYUAN Group (HK.02451), wird vom 3. bis 8. November auf der EICMA 2026 in Mailand ihr Europa-Debüt feiern und fünf Konzepte in vier Kategorien vorstellen: E-Lastenfahrrad, E-Tretroller, E-Bike und E-Dirtbike. Bei der Vorstellung des LYVA-Konzepts geht es nicht darum, zu zeigen, wie man ein besseres elektrisches Zweirad baut, sondern darum, neue Produktformen und Mensch-Maschine-Beziehungen zu erforschen, die sich an die zunehmend überfüllten, schnelllebigen Städte und das Zeitalter der künstlichen Intelligenz anpassen können.

Zwei der fünf Konzepte, das e-Cargo-Fahrrad und der Kickscooter, gehen direkt auf von der BMW Group erteilte Lizenzen für Konzepttechnologien zurück. Das Design dieser beiden Konzepte stammt von Designworks, dem globalen Design- und Innovationsstudio der BMW Group. Am 26. November 2025 erteilte die BMW Group der LUYUAN Group offiziell Lizenzen für ihre Mikromobilitätskonzepte Dynamic Cargo und Clever Commute. Dynamic Cargo ist ein elektrisches dreirädriges Lastenfahrrad im "Pick-up"-Stil, das die Wendigkeit und das Fahrgefühl eines herkömmlichen Fahrrads bewahrt; Clever Commute ist ein zusammenklappbarer E-Tretroller, der für die Mobilität auf der "letzten Meile" konzipiert ist.

Die auf der EICMA vorgestellten Modelle vereinen zudem die Errungenschaften der weltweiten Partner der LUYUAN-Gruppe: Das intelligente System wurde von LUYUAN in Zusammenarbeit mit Open Harmony entwickelt, und die Bauteile aus Magnesiumlegierung stammen aus der Partnerschaft mit Qingyang Baomei Precision.

Frau Hu Jihong, Mitbegründerin und Geschäftsführerin der LUYUAN-Gruppe, erklärte: "Was LUYUAN in den vergangenen fast 30 Jahren geleistet hat, ist die Umsetzung von Mobilitätskonzepten in Produkte, die skalierbar, erschwinglich und an unterschiedliche Umgebungen anpassbar sind. Unser Projekt in Zusammenarbeit mit BMW ist zudem eine Untersuchung darüber, wie sich die urbane Elektromobilität in den nächsten zehn Jahren weltweit entwickeln wird. Es geht nicht darum, einer alten Kategorie neue Funktionen hinzuzufügen, sondern im Zeitalter der künstlichen Intelligenz neu zu definieren, was ein Mobilitätsmittel sein sollte - multifunktional, menschenorientiert, umweltfreundlich und dazu beitragend, dass seine Nutzer glücklicher und gesünder werden. Diese Frage kann kein Unternehmen allein beantworten. Dies erfordert gemeinsame Erkundung und gemeinsame Gestaltung mit globalen Partnern."

Unterstützt wird dieser Ansatz durch eine hochmoderne Infrastruktur in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Technik und Qualitätssicherung, die sich auf ein international anerkanntes, CNAS-akkreditiertes Prüflabor stützt, um eine hohe Produktzuverlässigkeit und die Einhaltung europäischer Normen zu gewährleisten.

Die EICMA 2026 wird für LYVA die erste große Gelegenheit sein, seine Marke und seine Produktstrategie in Europa vorzustellen und mit lokalen Fahrern, Vertriebshändlern und Branchenpartnern in Kontakt zu treten. Besucherinnen und Besucher aus den Bereichen Medien und Industrie können LYVA in Halle 24 - Stand 71 besuchen, wo die Marke am 4. November von 15:00 bis 15:20 Uhr eine Pressekonferenz abhalten wird.

Über LYVA

LYVA ist eine von der LUYUAN Group (HK.02451) gegründete Premiummarke, die sich auf Smart Mobility und intelligente Lösungen für die leichte Mobilität konzentriert. LYVA vereint Technologie und Design, um den vielfältigen Anforderungen an die Mobilität im Pendlerverkehr, in der Freizeit und im Alltag gerecht zu werden.

www.lyva.com

Pressekontakt

Branding-Team

brand@luyuangroup.com