Lenzburg (ots) -Vom persönlichen Alltag bis hin zur Weltpolitik: Die Frage nach dem richtigen Mass an Sicherheit und Risiko gehört zu den grossen Herausforderungen unserer Zeit. Die neue Ausstellung im Stapferhaus macht das Thema im interaktiven Setting eines Testzentrums erlebbar. Eröffnung ist am 8. November."Willkommen im Testzentrum für Sicherheit und Risiko". So begrüsst das Stapferhaus seine Besucher:innen am Eingang der neuen Ausstellung. Als Testpersonen sind sie eingeladen, das Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Risiko zu erkunden - auf individueller und auf gesellschaftlicher Ebene. "Wie viel Sicherheit wir brauchen und welche Risiken wir eingehen wollen, darauf gibt es keine einfachen Antworten. Die Ausstellung eröffnet vielfältige Perspektiven und zeigt, dass die Balance zwischen Sicherheit und Risiko immer wieder neu ausgehandelt werden muss", sagt Sonja Enz, künstlerische Co-Leiterin und Leiterin Kuration im Stapferhaus.Im Zentrum der Ausstellung, dem "Sicherheitslabor", wägen die Besucher:innen ab, welche Sicherheitsmassnahmen nötig und wie viel Raum für Risiko möglich ist. In sechs Testzonen loten sie das eigene Sicherheitsbedürfnis und die Lust am Risiko aus: beim Spiel im Casino, beim intimen Gespräch oder auf der Tanzfläche. Im "Situation Room" stehen schliesslich drängende Sicherheitsfragen der Zukunft zur Debatte, zum Beispiel der Umgang mit KI.Publikum bezieht selbst PositionWährend des Rundgangs durch die Ausstellung sind die Besucher:innen immer wieder aufgefordert, sich zu Fragen rund um Sicherheit und Risiko zu positionieren. "Wir wollen das Publikum miteinbeziehen, ihm eine Stimme geben und die Ausstellung so zu einem lebendigen Erlebnis für alle machen", so Celia Bachmann, künstlerische Co-Leiterin und Leiterin Vermittlung im Stapferhaus.Mit dialogischen Rundgängen bietet das Stapferhaus seinen Besucher:innen einen Rahmen, um sich aktiv in der Gruppe auszutauschen. Die Ausstellung bietet auch kindgerechte Inhalte. Im Jahr 2027 plant das Stapferhaus zudem ein Veranstaltungsprogramm rund um das Ausstellungsthema.Konzipiert und gestaltet wurde "Sicherheit. Ein Risiko?" in Zusammenarbeit mit dem international tätigen Szenografiebüro Kossmanndejong aus Amsterdam.Begleitend zur Ausstellung gibt das Stapferhaus eine Publikation mit vertiefenden Texten und Expert:inneninterviews heraus. Das Buch ist ab dem 8. November im Museumsshop und über die Website stapferhaus.ch erhältlich."Sicherheit. Ein Risiko?", ab 8. November 2026 im Stapferhaus in Lenzburg.Die Ausstellung ist dreisprachig (Deutsch/Französisch/Englisch).***Einladung zum MedienrundgangWir laden Sie herzlich ein zum Medienrundgang durch die neue Ausstellung "Sicherheit. Ein Risiko?" am Freitag, 6. November 2026 von 10 bis 11 Uhr.Bitte melden Sie sich bis zum 4. November an:MedienkontaktJulia Kamperdick, Leiterin Kommunikationkamperdick@stapferhaus.chTel. +41 62 886 62 40***Key Visual zum Download: https://stapferhaus.ch/medienAusstellungsfotos zum Download: https://stapferhaus.ch/medien***Sicherheit. Ein Risiko? Eine Ausstellung und mehrWir kontrollieren, regulieren und überwachen. Wir rüsten auf, sichern uns ab, sind gut versichert, aber höchst verunsichert. Trotzdem zieht uns das Risiko magisch an. Wir suchen den Kick, den Nervenkitzel, das Abenteuer.Wie sicher müssen wir uns fühlen, um etwas zu riskieren? Wann wird Sicherheit zur Gefahr? Und wie bleiben wir vertrauensvoll in einer Welt, in der nichts mehr sicher scheint?Das Stapferhaus lädt ins Testzentrum für Sicherheit und Risiko.8. November 2026 bis 31. Oktober 2027Geöffnet Dienstag bis Sonntag, 9 bis 17 UhrStapferhaus, Bahnhofstrasse 49, CH-5600 Lenzburg***Über das StapferhausDas Stapferhaus, ein Ausstellungshaus in Lenzburg, setzt sich in seinem Programm mit aktuellen, gesellschaftlich relevanten Themen auseinander. Mit Ausstellungen und einem dialogorientierten Vermittlungs- und Veranstaltungsprogramm lädt es sein Publikum ein, neue Perspektiven zu entdecken, eigene Positionen zu überdenken und darüber ins Gespräch zu kommen. Gegründet 1960 auf Schloss Lenzburg, befindet sich das Stapferhaus seit 2018 in einem modernen Holzbau direkt am Bahnhof Lenzburg.***Das Stapferhaus dankt seinen Partner:innen für die UnterstützungÖffentliche Unterstützer:innenKanton AargauStadt Lenzburg und Ortsbürgergemeinde LenzburgSchweizer Kulturstiftung Pro HelvetiaStapferhaus-Partner:innenUBSWalter Haefner StiftungVontobel StiftungMonique BärSKKG Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichtedie MobiliarProjekt-Partner:innenSwisslos-Fonds Kanton AargauSuvaSwiss ReBeisheim StiftungAsuera StiftungbfuErnst Göhner StiftungMigros KulturprozentLebensraum Aargau - die gemeinnützige Stiftung der AKBF. G. 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