Frankfurt am Main (ots) -KI beschleunigt Prozesse, liefert Analysen in Sekunden und verändert Entscheidungen im Unternehmen. Doch während die Technologie immer schneller wird, funktionieren viele Firmen noch nach einem alten Prinzip: Informationen wandern nach oben, der Chef entscheidet, anschließend wird umgesetzt. Genau diese zentralisierte Führung kann zum Flaschenhals werden, wenn Märkte und Technologien immer schneller auf Veränderungen reagieren.Wenn jede wichtige Entscheidung über den Schreibtisch des Chefs laufen muss, hilft auch die beste KI nur begrenzt. Unternehmen werden künftig Führungskräfte brauchen, die Verantwortung verteilen und ihren Mitarbeitern zutrauen, Entscheidungen selbst zu treffen. Nachfolgend erfahren Sie, warum klassische Top-down-Führung im KI-Zeitalter an Grenzen stößt, welche Entscheidungen Führungskräfte künftig abgeben sollten und warum Vertrauen und dezentrale Verantwortung zu entscheidenden Wettbewerbsvorteilen werden können.Wenn die Führungskraft zum Flaschenhals wirdIn vielen Unternehmen folgen Entscheidungen einem festen Ablauf. Mitarbeiter sammeln Informationen, bereiten sie auf und reichen sie an die Führungsebene weiter. Dort werden die Vorschläge geprüft und diskutiert, bevor eine Entscheidung zurück an das Team geht. Bei strategischen Fragen kann dieses Vorgehen sinnvoll sein. Im operativen Alltag kostet es jedoch häufig unnötig Zeit.Durch KI wird dieses Problem deutlicher. Analysen, Lösungsansätze oder erste Entwürfe lassen sich teilweise innerhalb weniger Minuten erstellen. Muss ein Team anschließend mehrere Tage auf eine Freigabe warten, entsteht der Engpass nicht mehr bei der Vorbereitung, sondern im Entscheidungsprozess. Die höhere technische Geschwindigkeit kommt im Unternehmen dann kaum an.Zugleich kann eine stark zentralisierte Führung dazu führen, dass Mitarbeiter immer seltener selbst entscheiden. Wer gewohnt ist, Fragen grundsätzlich nach oben weiterzugeben, übernimmt weniger Verantwortung. Führungskräfte wiederum gewinnen den Eindruck, dass ohne ihre Beteiligung nichts funktioniert. Beide Entwicklungen verstärken sich gegenseitig.Welche Entscheidungen weiterhin nach oben gehörenDie Lösung besteht allerdings nicht darin, sämtliche Entscheidungen an einzelne Mitarbeiter oder Teams zu übertragen. Gerade KI-Systeme können schnell hilfreiche Ergebnisse liefern, aber ebenso überzeugend falsche Vorschläge erzeugen. Geschwindigkeit ersetzt deshalb weder Kontrolle noch Verantwortung.Entscheidend ist, nach Risiko und Tragweite zu unterscheiden. Entscheidungen mit weitreichenden oder schwer umkehrbaren Folgen sollten weiterhin zentral verantwortet werden. Dazu zählen beispielsweise der Umgang mit sensiblen Daten, Sicherheitsstandards, größere Investitionen und Personalfragen.Mehr Spielraum bietet sich dagegen dort an, wo Fehler begrenzt und korrigierbar sind und sich Ergebnisse überprüfen lassen. Verbessert ein Team beispielsweise mithilfe von KI einen internen Prozess, testet eine effizientere Dokumentation oder entwickelt einen Ansatz, um Kundenanfragen schneller zu bearbeiten, muss nicht jeder Schritt von der Geschäftsführung freigegeben werden.Dafür braucht es klare Leitplanken. Unternehmen müssen festlegen, welche KI-Tools eingesetzt werden dürfen, welche Daten verarbeitet werden können und welche Qualitätsstandards gelten. Ebenso muss geregelt sein, was ein Team eigenständig entscheiden darf und wann eine Führungskraft oder zentrale Stelle einzubeziehen ist.Verantwortung braucht klare BefugnisseMitarbeiter können nur dann tatsächlich Verantwortung übernehmen, wenn sie die Voraussetzungen dafür haben. Neben der fachlichen Kompetenz benötigen sie Zugang zu relevanten Informationen und Daten sowie die notwendige Entscheidungsbefugnis. Gleichzeitig muss klar sein, wer für die Folgen einer Entscheidung einsteht.Fehlt einer dieser Punkte, handelt es sich nicht um echte Delegation. Problematisch wird es insbesondere, wenn Beschäftigte zwar Verantwortung für Ergebnisse übernehmen sollen, wichtige Entscheidungen aber weiterhin von der Führungsebene freigegeben werden müssen. Dann wird Verantwortung nach unten verschoben, ohne den Mitarbeitern die nötigen Befugnisse zu übertragen.Genau hier müssen Führungskräfte umdenken. Wer Entscheidungen dezentralisieren möchte, kann nicht gleichzeitig an jeder Einzelfreigabe festhalten. Stattdessen muss klar geregelt sein, welche Entscheidungen Mitarbeiter selbst treffen dürfen, welche Vorgaben dabei gelten und in welchen Fällen die Führungsebene weiterhin einbezogen werden muss.Entscheidungen verteilen, Erkenntnisse bündelnDezentrale Verantwortung darf jedoch nicht dazu führen, dass jede Abteilung dauerhaft eigene Lösungen entwickelt. Sonst entstehen neue Silos und unterschiedliche Standards. Deshalb sollten Unternehmen Entscheidungsbefugnisse verteilen, gewonnene Erkenntnisse aber zentral zusammenführen.Erprobt ein Team beispielsweise einen neuen KI-gestützten Prozess, sollte ausgewertet werden, was funktioniert hat, welche Schwierigkeiten aufgetreten sind und ob sich die Lösung auf andere Bereiche übertragen lässt. Aus diesen Erfahrungen können anschließend neue Standards und Leitplanken für die gesamte Organisation entstehen.Führung verliert dadurch nicht an Bedeutung. Vielmehr verschiebt sich ihr Schwerpunkt: Führungskräfte müssen nicht jede Entscheidung selbst treffen, sondern Strukturen schaffen, in denen gute Entscheidungen auch ohne ihre permanente Beteiligung möglich sind.KI macht damit sichtbar, wo Entscheidungswege und Verantwortlichkeiten bislang nicht eindeutig geregelt sind. Unternehmen können die Geschwindigkeit der Technologie deshalb vor allem dann nutzen, wenn sie klare Leitplanken schaffen, Verantwortung sinnvoll verteilen und die dabei gewonnenen Erfahrungen gemeinsam nutzen.Über Julian Fuchs:Julian Fuchs ist Head of AI bei der Agile Heroes GmbH. Er begleitet Unternehmen bei der strategischen Einführung von Künstlicher Intelligenz und unterstützt sie dabei, KI wirtschaftlich sinnvoll, praxisnah und unter Berücksichtigung von Compliance-Anforderungen zu integrieren. Darüber hinaus wirkt er an der Entwicklung von KI-Weiterbildungsprogrammen sowie der Umsetzung von KI- und Automatisierungsprojekten mit. 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