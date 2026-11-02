Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares hat die SRT Group und ihre Tochtergesellschaften an Quiver verkauft - Führende Plattform für urbane und Last-Mile-Logistik - Umsatz von rund EUR 50 Mio. Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen Stuart (SRT Group SAS und ihre Tochtergesellschaften, "Stuart") erfolgreich an Quiver verkauft. Stuart betreibt eine der führenden Plattformen für urbane und Last-Mile-Logistik in Europa und verbindet Unternehmen branchenübergreifend mit einem Netzwerk selbstständiger Kuriere, um ihren Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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