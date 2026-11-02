Wie hat sich der deutsche Büroinvestmentmarkt zuletzt entwickelt? Eine aktuelle Analyse des Immobiliendienstleisters CBRE zeigt, dass im Bürosegment wieder mehr größere Investments umgesetzt. Die Experten geben auch einen Ausblick, wie es mit den Spitzenrenditen weitergehen dürfte. Der Büroinvestmentmarkt hierzulande hat in den ersten neun Monaten 2026 deutlich zu gelegt. Laut einer aktuellen Untersuchung des globalen Immobiliendienstleisters CBRE verzeichnete das Segment in den ersten drei Quartalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact