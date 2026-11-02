Bei Mutares nimmt das Geschäft weiter Fahrt auf. Während die portugiesische Beteiligung Efacec mit einem Milliarden-Auftragsbestand und ehrgeizigen Wachstumszielen aufhorchen lässt, meldet der Münchner Beteiligungsspezialist den nächsten Verkauf. Die Logistikplattform Stuart geht an Quiver. Zwei Nachrichten, die zeigen, dass Mutares sowohl beim operativen Umbau seiner Beteiligungen als auch bei der Portfoliobereinigung vorankommt. Für Aktionäre könnte vor allem die Entwicklung bei Efacec spannend werden. Efacec: Aus dem Sanierungsfall wird eine Wachstumsstory Als Mutares den portugiesischen Elektrotechnikspezialisten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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