Fischerhude - LizenzDirekt, einer der führenden und ältesten europäischen Händler für gebrauchte Softwarelizenzen, hat die neue Version seines LizenzPortals (LiPo 2.0) live geschaltet. Über das Portal erhalten Kunden ihre bestellten Lizenzen samt allen Dokumenten und managen zusätzlich ihren bereits vorhandenen Lizenzbestand. LizenzDirekt-Kunden nutzen das SAM-Tool kostenlos und ohne Einrichtung. Hybride IT-Landschaften beziehen Lizenzen aus mehreren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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