Pfäffikon SZ - Das Gesundheitstechnologie-Startup Liom stellt am 5. November erstmals öffentlich sein stark verkleinertes System zur nadelfreien Glukosemessung vor. Es soll in einem tragbaren Gerät kontinuierliche Messungen über die Haut ermöglichen. Die Markteinführung ist für 2028 geplant. Die Liom Health AG öffnet am Donnerstag, 5. November, von 12 bis 17 Uhr ihre Labore in Pfäffikon für den Liom Day. Das Unternehmen will dabei öffentlich demonstrieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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