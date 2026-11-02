St. Gallen - Die Stimmung bei den Schweizer KMU hat sich im Oktober zwar leicht abgeschwächt. Die Industriekonjunktur befindet sich aber weiterhin auf Erholungskurs. Doch der Aufschwung verläuft nicht geradlinig. Der am Montag von Raiffeisen veröffentlichte KMU PMI ist im Berichtsmonat auf 52,0 von 54,5 Punkten im September gesunken. Die Anzeichen einer industriellen Erholung bleiben aber insgesamt intakt, betont die Bank. Denn mit einem Stand von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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