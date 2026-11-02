Zürich - Die Stimmung in der Schweizer Industrie hat sich im Oktober noch etwas weiter aufgehellt. Der sogenannte Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg leicht und blieb damit klar im positiven Bereich. Auch im Dienstleistungssektor ist die Stimmung gut. Konkret stieg der PMI für die Industrie im Oktober um 1,4 auf 56,7 Punkte, wie die UBS und der Einkaufsfachverband Procure.ch in einer Mitteilung vom Montag schrieben. Damit notiert er bereits den achten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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