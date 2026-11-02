Droht Deutschland im KI-Wettbewerb mit den USA und China abgehängt zu werden? Die Bundesregierung sieht bei dem Thema einen starken Zeit- und Handlungsdruck. Im weltweiten KI-Wettbewerb werden nach Erwartung der Bundesregierung die nächsten eineinhalb Jahre darüber entscheiden, ob Deutschland den Anschluss hält. Deutschland drohe "trotz einer starken Ausgangsposition insbesondere in der Forschung" in eine Situation zu geraten, in der sich der Abstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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