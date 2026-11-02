Weg zu Machbarkeitsstudie frei: McLaren Minerals beendet Titan-Bohrprogramm erfolgreich

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McLaren Minerals schließt 11.568 Bohrmeter für die BFS ab: Gehalte bis 20,1% HM und neue Step-outs treiben Ressourcen-Update und erste Erzreserve voran.

Der jüngste Quartalsbericht von McLaren Minerals (ASX: MML / WKN A40XP1) untermauert eine bemerkenswerte Umsetzungsgeschwindigkeit: Mit dem erfolgreichen Abschluss von 663 Bohrlöchern über insgesamt 11.568 Meter hat das Explorationsunternehmen die erste wesentliche Arbeitsphase der bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) für sein Titanprojekt in Western Australia pünktlich abgeschlossen.

Ohne sicherheitsrelevante Zwischenfälle, im geplanten Zeit- und Kostenrahmen und mit einer durchschnittlichen Tagesleistung von 160 Metern niedergebracht, liefert das Programm weit mehr als reine Mengendaten: Die Analyseergebnisse belegen mächtige, oberflächennahe Schwermineralhorizonte, die in Spitzenwerten von bis zu 20,1 Prozent Schwermineralen (Heavy Minerals, HM) gipfeln. Damit steht das Projekt, das bereits über eine bestehende Ressource von 529 Millionen Tonnen verfügt vor einer signifikanten Neubewertung.

11.568 Bohrmeter und Rekordgehalte: Die BFS biegt auf die Zielgerade ein

Den operativen Kern der Bohrkampagne bildeten 528 Bestimmungsbohrungen über 9.534 Meter, die überwiegend in einem engen 150-mal-150-Meter-Raster abgeteuft wurden. Ziel dieser Verdichtung ist es, die geologische Vertrauensbasis zu stärken und bislang als abgeleitet (Inferred) klassifizierte Bereiche in die höherwertige Kategorie Angezeigt (Indicated) hochzustufen. Flankierende Step-Out-Bohrungen im Südwesten und Südosten wiesen zudem mineralisierte Sedimentschichten mit Mächtigkeiten von bis zu 24 Metern nach, während gezielte Großproben für anstehende metallurgische Untersuchungen gewonnen wurden. Durch eine optimierte Bohrausrichtung gewann das Geologenteam präzise Einblicke in den Schichtaufbau der Lagerstätte - fundamentale Daten, die direkt in die Kalibrierung des Minenplans einfließen.

Wie der Quartalsbericht im Detail aufzeigt, zeichneten sich die während des Septemberquartals veröffentlichten Tranchen durch kontinuierlich anziehende Gehalte aus. Eine erste Serie von 68 Bohrlöchern (1.432 beprobte Meter) lieferte einen längengewichteten Schnitt von 3,76 Prozent HM, wobei sämtliche Bohrungen über zwei Prozent lagen; herausragend waren hier MAC233 mit 24 Metern zu 5,44 Prozent und MAC238 mit zwölf Metern zu 5,95 Prozent HM. Im August folgte eine Tranche von 179 Bohrlöchern (2.835 Meter) mit durchschnittlich 4,96 Prozent HM (155 Löcher übertrafen vier Prozent), angeführt von MAC273 mit 27 Metern zu 6,51 Prozent und MAC412 mit 27 Metern zu 6,44 Prozent HM. Die Anfang September vorgelegte Gruppe markierte mit 5,44 Prozent über 74 Löcher den höchsten Gruppenmittelwert des Programms, gekrönt von MAC435 (18 Meter mit 8,06 Prozent) und MAC470 (21 Meter mit 7,61 Prozent). Den Schlusspunkt setzte die Veröffentlichung vom 15. September: MAC467 durchschnitt ab Oberfläche 24 Meter mit durchschnittlich 7,54 Prozent HM, inklusive eines Spitzenmeters von 20,10 Prozent HM in 23 bis 24 Metern Tiefe, während MAC468 auf 13 Metern 7,25 Prozent HM erbrachte. Da bei diesen chargenbezogenen Auswertungen bewusst kein künstlicher Cut-off angesetzt wurde, unterstreichen die Daten die beachtliche Substanz der Lagerstätte.

Von der Ressource zur Erzreserve: Barossa und Ost-Korridor als Wachstumstreiber

Im laufenden vierten Quartal 2026 richtet McLaren Minerals den Fokus auf die noch ausstehenden Laboranalysen, um das dreidimensionale Lagerstättenmodell final abzuschließen. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung bildet die direkte Startrampe für die erstmalige Ausweisung wirtschaftlich gewinnbarer Erzreserven - dem entscheidenden ökonomischen Meilenstein der laufenden BFS. Zusätzliche geologische Wachstumsfantasie liefert das Areal östlich der Hauptlagerstätte: Dort überprüfte das Unternehmen mittels 20 Explorationsbohrungen ein potenzielles weiteres fossiles Küstenliniensystem, dessen aufschlussreiche Daten nach Quartalsende am 28. Oktober publiziert wurden.

Parallel zur Entwicklung des Flaggschiffs in Western Australia treibt das Management die Expansion über das zirkonreiche Barossa-Projekt im Bundesstaat South Australia voran. Die Liegenschaft vereint die Zielgebiete Kalahari, Mojave und Gobi entlang eines 54 Kilometer langen mineralisierten Paläo-Küstenkorridors mit historischen Durchschnittsgehalten von rund 4,6 Prozent HM. Die mineralische Zusammensetzung erweist sich mit rund 16 Prozent Zirkon, 60 Prozent Ilmenit sowie Seltenen-Erden-Mineralen in Form von Monazit als hochgradig werthaltig. Nach formeller Übertragung der Konzessionen und Erfüllung aller regulatorischen Voraussetzungen plant McLaren, an die 583 historischen Bohrungen mit einem ersten eigenen Explorationsprogramm anzuknüpfen. Kurzfristig bleibt jedoch die zügige Finalisierung der Machbarkeitsstudie für die bestehende McLaren-Lagerstätte der primäre Werttreiber für das Titan-Projekt.

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