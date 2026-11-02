Deutschlands Kommunen verfügen über enorme Potenziale zur klimafreundlichen Wärmeerzeugung aus Sonnenenergie. Genutzt werden davon laut einer aktuellen Studie bislang nur Bruchteile. Die Kommunen in Deutschland könnten zur Versorgung von Haushalten und Gewerbekunden erheblich mehr Solarthermie erzeugen als sie derzeit im Rahmen der Wärmeplanung vorsehen. Das zeigt eine aktuelle Studie (KOMpare 2026) von Fraunhofer ISE und Öko-Institut, über die der Bundesverband der Solarwirtschaft (BSW-Solar) berichtet.Wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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