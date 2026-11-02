Wer seid ihr? Fidan Shala, Gründer und CEO von Grid IQ: Wir sind Grid IQ, ein schwedisches Unternehmen, das autonome Planung für Stromverteilnetze entwickelt. Unser Gründungsteam verbindet tiefgehende Branchenerfahrung mit Software- und KI-Kompetenz. Ich selber habe zwölf Jahre entlang des gesamten Infrastrukturzyklus gearbeitet - vom Bau von Kabeltrassen mit 16 Jahren bis zu Planung, Projektleitung, Abnahme und Übernahme der Auftraggeberverantwortung. Später habe ich ein Infrastrukturberatungsunternehmen aufgebaut, das drei Jahre in Folge als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Schwedens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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