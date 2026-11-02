Zug - Die Bedeutung der Schweiz als Kryptostandort ist aus Sicht von Bitcoin Suisse in den letzten Jahren geschrumpft. Auch die Politik zeige kaum noch Interesse an dem Thema, sagt CEO Andrej Majcen im Interview mit der Nachrichtenagentur AWP. Das Zuger Unternehmen verlagert derzeit zahlreiche Aktivitäten und Stellen ins Ausland. Bitcoin Suisse habe in den letzten Jahren analysiert, wo die Krypto-Adoption weltweit stattgefunden habe und wie sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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