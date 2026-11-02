Im Anschluss an unsere erste Einschätzung zu den Q3-Zahlen von PUMA konzentrieren wir uns auf die zusätzlichen Hinweise aus dem Earnings Call, insbesondere mit Blick auf 2027. Das Management erwartet weiterhin eine graduelle Rückkehr zu Wachstum, wobei die Kategorien Running und Training sowie ausgewählte Sportstyle-Kategorien für Momentum sorgen sollen. Zurückhaltende Konsumenten und Einzelhändler bleiben hingegen ein limitierender Faktor. Die Verbesserung der Bruttomarge ist bereits sichtbar und dürfte ein zentraler Ergebnistreiber bleiben. Der operative Hebel (OPEX-Leverage) dürfte sich jedoch nur schrittweise verbessern, da die Kosteneinsparungen teilweise reinvestiert werden. Auch die Rolle des Großaktionärs Anta wird konkreter: Die Gespräche über das künftige operative Modell von PUMA in China sind bereits im Gange. Wir bestätigen unsere Prognosen, unser Kursziel von 24,00 EUR sowie unser HOLD-Rating. Ein breiter angelegtes Umsatzwachstum und ein besserer operativer Hebel bleiben dabei die wichtigsten Belege für eine positivere Einschätzung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/puma-se
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