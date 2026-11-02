Nachdem die Vonovia-Aktie drei Monate lang nur eine Richtung kannte, und zwar nach unten, konnte sie sich Ende vergangener Woche bei 16 € endlich stabilisieren. Dürfen Anleger dies schon als Bodenbildung sehen und darf man sich wieder Hoffnung auf Kurssteigerungen beim Immobilienkonzern machen? Goldman Sachs ist leicht optimistisch Wenn es nach Einschätzung der renommierten US-Investmentbank Goldman Sachs geht, dann ist die Antwort auf die eingangs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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