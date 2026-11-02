Die BYD-Aktie startet freundlich in die neue Woche. Am heutigen Montag steigt das Papier im frühen Handel auf Tradegate um 2,1% auf 7,995 €. In Hongkong schloss die Aktie 3,4% höher bei 70,60 HKD. Damit holt sie einen Teil der Verluste vom vergangenen Freitag auf. Zuvor hatte BYD einen Quartalsbericht vorgelegt, der trotz eines Gewinnplus von 28% unter den Erwartungen geblieben war. Inzwischen liegen zudem starke Absatzzahlen für Oktober vor. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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