Aberforth Geared Value & Income Trust Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 02
Aberforth Geared Value & Income Trust plc ("AGVIT")
The Net Asset Values ("NAVs") for the above company as at the close of business on 31 October 2026 were:-
Ordinary Share (excluding current year revenue) = 106.65p
Ordinary Share (including current year revenue) = 109.03p
Zero Dividend Preference Share (accrued entitlement per the Articles) = 117.12p
Contact:
Aberforth Partners LLP, Secretaries
Telephone: 0131 220 0733
2 November 2026
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