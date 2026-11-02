Gelingt es der BASF-Aktie, das bisherige 52-Wochen-Hoch noch einmal in Bedrängnis zu bringen? Ein frisches Kaufsignal könnte den Aktienkurs anschieben und die Tür zu einer Jahresendrallye weit aufstoßen. Mit den starken Zahlen zum 3. Quartal legte BASF bereits den Grundstein.BASF mit starken Quartalszahlen BASF vermeldete am Mittwoch (28. Oktober) für das 3. Quartal 2026 einen Umsatz in Höhe von 16,360 Mrd. Euro; nach 14,328 Mrd. Euro im 3. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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